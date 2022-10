Предлужує ше опреманє нового будинку РТВ

НОВИ САД – Контракт о преношеню средствох, вчера подписали покраїнски секретар за културу, явне информованє и одношенє зоз вирскима заєднїцами Драґана Милошевич и окончователь длужносци директора Явней медийскей установи РТВ Јожеф Kлем.

Покраїнска влада видвоєла 534 милиони динари за финансованє проєкта ”Предлуженє технїчно –технолоґийного опреманя нового будинку Яней медийскей установи РТВ 2”.

Предсидатель Покраїнскей влади Иґор Мирович, после подписованя контракта о преношеню средствох виявел же зоз реализацию проєкта “Предлуженє технїчно –технолоґийного опреманя нового будинку Явней медийскей установи РТВ 2” буду витворени условия же би и часц занятих котра ище вше у старим, будинку, дзе нєодвитуюци условия за одвиванє програми, прешла до нового. На тот способ буду обезпечени вельо лєпши условия за шицки редакциї и будзе докончена робота котра започата 2017. року.

Тот контракт оможлїви комплетне опреманє Студия 1 и Студия 2 и одвитуюцих аудио и видео-режийох, опреманє Нюз-деска зоз додатну ИТ опрему и софтверами, опреманє часци аудио-видео дата центру, дополнєнє аудио и видео-инфраструктури, системи за емитованє телевизийней програми у ХД технолоґиї за обидва телевизийни канали и централизовану систему за пририхтованє, продукцию, дистрибуцию и архивованє информативней програми.

(Опатрене 30 раз, нєшка 30)