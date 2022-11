Преслава Дня општини Жабель и Дня толеранциї Шайкашскей

ЖАБЕЛЬ/ДЮРДЬОВ – З нагоди преслави Дня општини Жабель „Митровдана” и Дня толеранциї Шайкашскей, у Жаблю и у Дюрдьове буду отримани концерти.

На соботу, 5. новембра на 19.00 годзин у биоскопскей сали у Жаблю наступи Мишани хор „Пасторала” зоз Жаблю, шпивацка ґрупа „Василис” зоз Дюрдьова и шпивацка група „Дуброва” зоз Словацкей.

На нєдзелу 6. новембра у програми хтора почнє на 19.00 годзин у дюрдьовскей сали КУД „Тарас Шевченко” буду участвовац КУД „Тарас Шевченко” и женска шпивацка ґрупа „Дуброва” з места Зубне у Словацкей.

Покровителє и орґанизаторе преслави Покраїнски секретарият за образованє, предписаная, управу и национални меншини – заєднїци, Општина Жабель, КУД „Тарас Шевченко”, Мишани хор „Пасторала”, Здруженє женох „Олория” з Дюрдьова и Ловарске здруженє зоз Жаблю.

Уход шлєбодни.

