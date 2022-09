Прешвечлїва побида у Раткове

РАТКОВО/РУСКИ КЕРЕСТУР – Всоботу, 24. септембра, у Раткове наступели найстарша ґрупа фодбалерох Розвойней лиґи младших катеґорийох, дзеци осмей класи основнeй школи, а хтори екипу ФК „Раднички 1918” победзели з прешвечлївим резултатом 11:2.

Ґоли за Русин дали – Иван Планчак дал 4 ґоли, по два дали Велько Шомодї, Валентина Кочиш и Кристиян Малацко, док єден ґол дал и Теодор Штранґар.

Русин наступел у составе – Иван Планчак, Кристиян Малацко, Даниєл Надь, Алекса Сопка, Иван Медєши, Йован Плавшич, Кристиян Гайдук, Велько Шомодї, Лука Фа, Андрей Чизмар, Теодор Штранґар, Валентина Кочиш, Андрей Рац, Лука Стойков, Андрей Мудри и Марко Колошняї.

(Опатрене 14 раз, нєшка 14)