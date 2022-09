Русин перши на таблїчки

РУСКИ КЕРЕСТУР – Фодбалере Русину, внєдзелю 18. септембра, на Ярашу, дочекали екипу ЧСК Пивара зоз Челарева, над хтору однєсли побиду од 2:0 (1:0), а ґоли за Русин дали Филип Вуйович и Оґнєн Маркович.

У єдней од акцийох у 16 метерох звалєни Янко Кулич, и то бул пенал за домашнїх. Сиґурни реализатор бул Филип Вуйович, кед лабда пошла на єден бок, а ґолман на други. Покля у першим полчасу домашнї були прешвечлївши, перша половка другого полчасу була на боку госцох хтори диктирали темпо.

Искуство Русиновцох обачело ше и у 77. минути, кед Голик виводзи корнер и директно цилює лабду до ґолу. Искусни госцуюци ґолман на исту лабду нє реаґує найлєпше, лабда му випадує на жем, на хтору реаґує Маркович и то було 2:0 за Русин.

За Русин бавели – Деян Кронич, Стефан Тома, Александар Кочиш, Боян Голик, Владан Вуйович, Филип Вуйович, Неманя Кулич (Александар Тома), Янко Кулич, Оґнєн Маркович, Матей Саянкович, Андрей Малацко.

Зоз тоту побиду Русин ше випендрал на 1. место на таблїчки зоз 16 бодами и ґол розлику од 14 датих и лєм двох достатих ґолох.

На нєдзелю, 25. септембра, Русин госцує у Стапару, дзе го чека екипа домашнього Гайдука, хтори вельки претендент за 1. место у Лиґи.

