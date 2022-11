НОВИ САД – Обисцуєме нащивительох нашого сайту же пре нєобходни технїчни роботи нєшка, 26. новембра, даскельо годзини през дзень сайт нє будзе доступни.

Обчекує ше же приступ сайту будзе онєможлївени од 10 годзин та надалєй.

Дзекуєме на сцерпеню и порозуменю.

