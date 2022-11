ДЮРДЬОВ – Двацец дзевята порядна схадзка Националного совиту Руснацох, будзе отримана на вовторок, 8. новембра з початком на 18 годзин у просторийох КУД „Тарас Шевченко” у Дюрдьове.

На дньовим шоре, попри иншим, будзе приношенє одлуки о вименки Финансийного плану Националного совиту за 2022. рок, як и приношенє одлуки о Звиту ревизиї финансийного дїлованя Националного совиту Руснацох у 2021. року, а тиж и приношенє одлуки о виборе Ревизиї за 2022. рок.

