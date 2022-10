НОВИ САД – У ютрейшим ТВ Маґазину будзе емитовани звит зоз Науковей конференциї о русинистики и зоз смотри фолклору у Вербаше.

Керестурска основна и стредня школа зоз домом школярох „Петро Кузмяк” того тижня була домашня семинару за учительох и наставнїкох, а того тижня у школи означени и Европски дзень язикох.

У емисиї будзе и прилог о Попису жительства и маєтку котри будзе тирвац у октобру.

Репризу емисиї годно одпатриц тей истей ноци коло 2 рано, на пондзелок на 11 и на вовторок на 22 годзин.

