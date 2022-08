У Керестуре були Днї паприґи

РУСКИ КЕРЕСТУР – Туристично-привредно-културна манифестация, 10. „Днї керестурскей паприґи”, отримани у центре валала всоботу 20. авґуста, и окрем виходу на польо цо нє допущел диждж, шицки други єй сеґменти успишнє отримани.

Традицийни дефиле парадних кочох през центер валала орґанизовал Конїцки клуб „Русин”, и тиж пре хвилю мал менєй учашнїкох як плановене, та ше повожели 6 парадни кочи на чолє зоз шедлачом.

После привиту представительох власци и културней програми, орґанизаторе подзелєли традицийни награди за найкрасшу дзецинску маску, найчежшу паприґу и найкрасши штанд.

У маскенбалу на тему паприґи тиж пре хвилю участвовало менше число дзецох як по други роки, а наградзени перши три маски хлапцох – Матей Афич, Денис Дудаш и Матей Варґа, а од дзивчатох Ана Миладинович, Даниєла Рамач и Кристина Рамач.

За найкрасши штанд вибрани штанд фамелиї Дюру Арвового, найчежшу паприґу од 428 ґрами того року принєсла Марияна Сивч, а наградзени и шлїдуюци штири места, тє. паприґаре цо ше змагали у тей катеґориї.

У парку на штандох и на тот завод було надосц викладачох рижних продуктох, од паприґи и єй преробкох, по овоци, и викладачох з нашеньских и хемийних хижох. Тиж було и предавачох виробкох старих ремеслох, домашнього виробнїцтва и сувенирох.

За нащивительох варело ше вецей файти уж традицийних єдлох од рижних паприґашох, печеня, по капущанїки. Вельке число нащивительох, попри Керестурцох и велїх госцох з околїска и з иножемства, забавял „Пицикато бенд”, а у сали Младежского дому тє. у диску Амадеус отримани успишни концерт сараєвскей ґрупи „Валентино”.

