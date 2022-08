У новим „Руским слове”

НОВИ САД – Трицец перше число новинох „Руске слово” у рубрики Тижньовнїк пише о конституованю нового зволаня Народней скупштини Републики Сербиї, а на Наших местох дати звит зоз схадзки УО Рускей матки и мото стретнуца зоз Вербасу, преподаваня у Коцуре, як и напис зоз Волонтерского кампу и вистки зоз општини Жабель.

Духовни живот зазначел як преславени Кирбай у нововербаскей парохиї Св. Владимира и швето Маковея у Керестуре, а ту и упечатки зоз Духовних вежбох у Водици.

Економия дознава од Владимира Гардия зоз Дюрдьова о тогорочней продукциї бостану, а на бокох Култури и просвити мож пречитац о Подобовей колониї „Стретнуце у Боднарова” и 15. Фестивалу тамбурових оркестрох „Мелодиї Руского двору”.

Мозаїк предклада младим як препровадзиц лєто, а Людзе, роки, живот у тим чишлє пишу о музичней ґрупи „Апокалипса” зоз Коцура и представяю фамелию Няради зоз Беоґраду.

На Спорту интересантни текст о керестурским базену и о змаганю у лапаню риби на дуґов у Руским Керестуре.

И у тим чишлє єст рубрика Хладок и горуци тепши, а як додаток вишла Дикица.

