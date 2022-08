У новим „Руским слове”

НОВИ САД – Трицец штварте число новинох „Руске слово” у рубрики Тижньовнїк пише о информативних роботньох за представительох националних совитох пред наиходзацим Пописом жительства, як и о VII Конґресу шветовей федерациї українских лемковских орґанизацийох у Новим Садзе.

На Наших местох дати звит зоз „Дньох керестурскей паприґи” и „Винарскей ноци” у Шидзе, схадзки СО Вербас и акциї добродзечного даваня креви у Дюрдьове.

Рубрика Економия зазначела Медзинародни саям АҐРА у Словениї и совитованє продуковательох паприґи и фаховцох у рамикох керестурскей Паприґарияди.

На бокох Култури и просвити мож пречитац о интересантним гобию о. Михайла Режака зоз Шиду, ту и звит зоз Фестивала жридлового шпиваня „Най ше нє забудзе”, док у рубрики Людзе, роки, живот представена фамелия Мариї и Велимира Матановичових зоз Нового Саду.

Духовни живот зазначел як преславене швето Преображенє Господнє у коцурскей и дюрдьовскей церкви и Кирбай у Шидзе.

На Спорту дата вистка зоз КУП-у нацийох у боксу у Вербаше и резултатох наших клубох у новей першенственей сезони, як и о успихох керестурских атлетичарох на Поєдинєчним першенству Войводини у Сримскей Митровици.

И у тим чишлє єст рубрика Хладок и горуци тепши, а як додаток вишло Литературне слово.

