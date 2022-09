У новим „Руским слове”

НОВИ САД – Тижньовнїк у 38. числу новинох „Руске слово” пише о наиходзацим Попису жительства и придатих лїстинох за виберанки за нове зволанє Националного совиту Руснацох.

На Наших местох пише о роботох у керестурским хотаре, еколоґийним дню у Каритасу, бурї котра залапела општину Вербас, стретнуца Руснацох у Суботици и наградзованю гуманих школярох з општини Жабель.

Рубрика Економия зазначела розгварку зоз продуковательом желєняви Янком Горняком зоз Дюрдьова, а ту и звит зоз конференциї нашенькастей асоцияциї Сербиї у Новим Садзе.

На бокох Култури и просвити пише о штвартей Подобовоей колониї „Еуфемия Гарди 2022”, активносцох Дружтва за руски язик, литературу и културу, а наявена и Културна манифестация „Костельникова єшень”.

У рубрики Людзе, роки, живот представена Сенка Станкович зоз Дюрдьова и аматер фотоґраф Владимир Ґубаш зоз Коцура, а мож пречитац и штварте предлуженє фельтону о 70 рокох часопису „Шветлосц”, чий автор Дюра Латяк.

Духовни живот зазначел менованє о. Данила Задрепка за нового пароха у Новим Вербаше, ушорйованє церковного маєтку у Сримскей Митровици, як и означованє рочнїци шмерци о. Михайла Малацка у Руским Керестуре.

На Спорту дата вистка зоз змаганя у лапаню чуки у Руским Керестуре и резултатох наших клубох у єшеньскей часци першенства, док на концу новинох стаємна рубрика Хладок и горуци тепши.

Додаток у тим чишлє Дом и фамелия.

(Опатрене 40 раз, нєшка 40)