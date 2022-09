У новим „Руским слове”

НОВИ САД – Тижньовнїк, у 39. числу новинох „Руске слово”, пише о наиходзацим Попису жительства, док рубрика Нашо места свойо боки пошвецела предвиберанковим активносцом за виберанки за нове зволанє Националного совиту Руснацох. Ту и информациї о уручених контрактох за енерґетску ефикасносц у Општини Кула, звит зоз зашеданя Шветовей ради Шветового конґресу Руснацох/Русинох/Лемкох у Старих Янковцох у Горватскей и означованю Дня мобилносци у општини Вербас.

Рубрика Економия зазначела розгварку зоз продуковательом паприґи Здравком Фаркашом зоз Коцура, а ту и звит зоз Керестурского сайму.

На бокох Култури и просвити пише о фаховим сходу о хаснованю сучасней технолоґиї у настави у керестурскей Школи, а пише и о Културней манифестациї „Кед голубица лєцела” котра отримана у Старих Янковцох.

У рубрики Людзе, роки, живот представена животна приповедка Ирини Сабадошовей зоз Руского Керестура котра нєдавно преславела 100. родзени дзень, а мож пречитац и пияте предлуженє фельтону о 70 рокох часопису „Шветлосц”, чий автор Дюра Латяк.

Духовни живот зазначел преславу Кирбаю у Дюрдьове и обнову иконох у церкви у Кули.

На Спорту дати резултати наших клубох у своїх першенствених лиґох, а на концу новинох стаємна рубрика Хладок и горуци тепши.

Додаток у тим чишлє Литературне слово.

