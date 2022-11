Успишне и предостатнє коло

РУСКИ КЕРЕСТУР – У предостатнїм колу єшеньскей часци Першенства, хторе одбавене внєдзелю 13. новембра на Ярашу, фодбалере Русина зазначели 11. побиду, хтора вивойована процив екипи Полет зоз Каравукова, зоз резултатом 3:0 (1:0). Ґоли за Русин дали Боян Бранкович (2) и Оґнєн Маркович.

Найобзильнєйши нагоди були бица зоз 20, та и вецей метерох, а єдно од таких бицох закончело у мрежи госцуюцого ґолмана кед Боян Бранкович зоз коло 20 метерох прецизно цильовал лїви, долнї кут дзе ше лабда од долнєй стативи нашла у мрежи. Други ґол ознова дава Бранкович зоз 16 метерох, зоз прецизним бицом до лївого кута, на хторе добри ґолман госцуюцей екипи нє могол одреаґовац. На концу, у 85. минути, свойо добре бависко на штредку терена, Оґнєн Маркович коруновал зоз трецим ґолом за Русин.

Русин бавел у составе – Деян Кронич, Стефан Тома, Боян Голик (Деян Будински), Александар Кочиш, Владан Вуйович, Деян Чернок (Александар Тома), Янко Кулич, Оґнєн Маркович, Матей Саянкович, Андрей Малацко, Боян Бранкович.

После тей побиди Русин и далєй забера 2. место, а за першопласованим Гайдуком зоз Стапару заостава лєм за 2 боди. Нє нєдзелю 20. новембра, у остатнїм колу, фодбалере Русина бавя у Параґох дзе ше стретню зоз домашню Будучносцу.

