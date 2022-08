Владо Гарвильчак и Ненад Илич найлєпши у своїх катеґорийох

РУСКИ КЕРЕСТУР – На традицийним змаганю у лапаню риби на дуґов, хторе отримане внєдзелю 31. юлия у Руским Керестуре, побиднїк у сениорскей конкуренциї Владо Гарвильчак зоз влапену рибу од 3400 ґрами, док медзи пионирами найлєпши бул Ненад Илич чийо вкупне количество риби мало 1750 ґрами.

Змаганє, у орґанизациї Здруженє спортских рибарох „Коляк” з Руского Керестура, того року першираз отримане на новей рибарскей писти, у часци беґелю од моста по базен з правого боку.

Понеже змаганє клубске, на нїм могли участвовац лєм члени Здруженя, того року було вкупно 19, од хторих 12-ецерме були сениоре и 7-цме пионире.

У катеґориї старших рибарох найвецей риби по вкупней ґрамажи влапел Владо Гарвильчак, друге место завжал Мирко Фекете, а треце место припадло Далиборови Дакичовому.

Кед слово о младших рибарох, найлєпши бул Ненад Илич, потим друге место завжал Денис Чижмар, а треце место припадло Николови Планчаковому.

Награди були палїци од 6 метери за лапанє риби, а достали их змагателє хтори освоєли перше место у сениорскей и пионирскей катеґориї, док за други и треци места змагателє достали дипломи.

После змаганя за шицких учашнїкох бул обезпечени полудзенок.

