Бранкович и Колбас найлєпши на змаганю у лапаню риби

ПИНЬВИЦ/РУСКИ КЕРЕСТУР – На екипним змаганю у лапаню амура и потьки под назву „Method feeder cupˮ , а хторе отримане штредком априла на озеру у Пиньвиц, Стефан Бранкович и Педя Колбас зоз Руского Керестура освоєли 1. место зоз влапенима седем рибами хтори вєдно чежели 70,3 кили.

На змаганю участвовали вкупно 12 екипи, а кажду екипу представяли по двоме члени. Зоз Керестура участвовали вкупно три екипи, та окрем Стефана и Педю, участвовали и Милан Ковачевич и Борис Казак у єдней екипи, и Мирко Фекете и Дарко Джуджар у другей.

Змаганє тирвало 8 годзини, а правила накладали же допущене лапац на єден циґонь по члену, односно вкупно на двох циґоньох по екипи, та побиднїк бул тот хтори влапи найвекшу вкупну килажу на озеру.

На концу, судийове утвердзели же Стефан и Педя мали найвекшу килажу зоз влапенима вкупно 7 рибами, хтори вєдно чежели 70,3 кили, а їх найвекша риба, потька, мала 14 кили. Друге место завжала екипа чийо риби чежели 41,8 кили, а треце место припадло екипи зоз влапенима 23-ома килами риби.

