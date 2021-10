Вакцинованє гражданох у новим просторе

ШИД – Вакцинованє гражданох у Шидзе вецей ше нє окончує у будинку Дома здравя, алє у новим просторе, обок Дома здравя, у хторим чекальня и простор за вакцинованє.

Нови вакцинални пункт вчера нащивел предсидатель Општини Зоран Семенович и прешвечел ше як ше вакцинованє одвива у тим просторе хтори на хаснованє уступела гражданка Радмила Тарлач.

Директор Дома здравя др Крсто Куреш и др Бранка Ґачич гварели же простор за вакцинованє одвоєни же би ше пациєнти нє мишали, а ковид амбуланта остала у Доме здравя и роби од 7 по 22 годзин.

Вони додали же ше тестиранє нє-ковид пациєнтох окончує у Служби общей пракси од 8 по 14 годзин, а од 13 по 14 годзин ше окончує знїманє плюцох.

