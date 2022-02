Вечар пошвецени Силвестерови Макайови

КОЦУР – У просторийох Подручней канцелариї Националного совиту Руснацох у Коцуре всоботу вечар, 26. фебруара, отримана програма з нагоди означованя 80 рокох живота Силвестера Макая, визначного коцурского скулптора, маляра, просвитного роботнїка, поети и писателя.

Шицки присутни тот вечар розпочали з минуту цихосци за жертви войни у України, а потим шлїдзела програма пририхтана на чесц Макайови.

Члени КУД „Жатва” орґанизовали стретнуце зоз уметнїком Силвестером Макайом з нагоди рочнїци його народзеня, а пририхтали и пригодну програму. Модератор вечара бул Микола Шанта, котри визначел же шор було отримац вечар пошвецени такому чловекови зоз валала, уметнїкови, котри охабел таки глїбоки шлїд у нашей култури, яки охабел Силвестер Макаї.

Шанта з тей нагоди здогаднул присутну публику и на леґат котри коцурски визначни уметнїк дал Рускому дому на чуванє.

На стретнуцу, попри Макайовей роботи у малярстве, слова було и о його литературних творох. Вецей твори котри вон написал, як и твори його супруги Серафини Макаї, читали Мария Горняк, Наташа Макаї-Мудрох и Микола Шанта.

По законченей програми, нащивителє остали на друженю и бешеди зоз визначним коцурским уметнїком.

