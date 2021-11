Илони Зарубица друге место у Риму

РУСКИ КЕРЕСТУР/РИМ – Илона Зарубица освоєла друге место у своєй катеґориї на Шветовим першенству у бодибилдинґу котре було отримане 7. новембра у Риме.

Илона Зарубица на тим змаганю потвердзела и же ше после телїх рокох у тим спорту, вкупно вецей як 35 роки, а 25 роки участвованя на змаганьох, зоз своїма 58 роками удатно ровна зоз младшима, и же ище вше забера високу позицию у елити бодибилдинґу, а мож повесц же є уж и телї роки на самим верху.

Як потолковала Зарубицова, пририхтованє за тото змаганє було нєзвичайно чежке, понеже є одкладане даскельораз од мая прешлого року пре нєвигодну епидемийну ситуацию.

