Наютре Керестурци преславя Квитну нєдзелю

РУСКИ КЕРЕСТУР – У парохиї св. оца Миколая, нєшка Лазарова собота, а наютре Квитна нєдзеля, ткв. багнїтки. Нєшка на 19 годзин будзе и преподаванє за младих Християнство и пенєж, у просторийох Пакт рутеноруму у Младежским доме.

Нєшка по вечаршей Служби котра на 19 г. будзе Всеночне, а наютре, на нєдзелю, Служби Божо на 9, 11,30 и на 19 годзин. Пред дзецинску Службу и под єй час, на 11,30 годзин ище будзе нагода младим и школяром за св. Споведз пред наиходзацу Пасху.

На шицких Службох Божих годно достац пошвецену багнїтку котру ше одноши дому и по обичаю кладзе за образ.

Квитна нєдзеля припомина Євангелску подїю о славним уходзе Исуса Христа до Єрусалиму, потим як дзень пред тим воскреснул Лазара, прецо го народ витал зоз палмовима конарами.

