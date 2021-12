Подзекованє Националному совиту Руснацох

СРИМСКИ КАРЛОВЦИ – Покраїнски завод за защиту памятнїкох означел ювилей – 70 роки од снованя у велькей сали Маґистрату у Сримских Карловцох, стреду 15. децембра. З тей нагоди и Националному совиту рускей националней меншини уручене Подзекованє за длугорочну потримовку, колеґиялну помоц и сотруднїцтво на защити, обнови, чуваню и популизациї културного нашлїдства.

По словох етнолоґа, конзерватора и совитнїка, др Миряни Дєкич, Покраїнски завод за защиту памятнїкох сотрудзує зоз Националним совитом Руснацох на рижних проєктох як цо то стара хижа у Руским Керестуре, Грекокатолїцки церкви у Руским Керестуре и Коцуре и диґитализациї фотоґрафийох фамелиї Будински.

Спред Националного совиту Руснацох Подзекованє з нагоди ювилея седмей децениї од снованя Покраїнского заводу за защиту памятнїкох култури приял предсидатель Борислав Сакач.

