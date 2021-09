У „Добри вечар, Войводино”

НОВИ САД – У нєшкайшей емисиї „Добри вечар, Войводино” перша часц емисиї будзе пошвецена рускому композиторови и музичному педаґоґови зоз Дюрдьова Михалови Лїкарови, котри ше пондзелок упокоєл у 68. року живота.

У другей часци будзе емитовани портрет дзецка з окремнима потребами и родичох котри з любову робя на його цо лєгчейшим и правилнєйшим розвою.

„Мултикуцик” представи емисию пошвецену дружтвеним мрежом.

Емисия „Добри вечар, Войводино” почина на 20,30 годзин, а будзе репризована такой наютре (пияток) вноци на 3,10 годзин и дополадня на 9 годзин.

