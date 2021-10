У Школи презентовани проєкт Еразмус плус

РУСКИ КЕРЕСТУР – Проєкт Фаховей пракси хтори Штредня школя „Петро Кузмякˮ з Руского Керестура, витворела у рамкох европского проєкту Еразмус +, 15. октобра презентовани занятим. Презентация проєкту окончена з нагоди Еразмус + дньох хтори ше означую од 14. по 16. октобер.

Школа за 16 школярох туристично-готелиєрского технїчара, од 26. септембра по 10. октобер реализовала двотижньову фахову праксу у Греческей у Солуну, за хтору школяре достаню Европас як потвередзенє же окончели праксу у Европи а тиж достаню и CV у европским формату котри им помогнє у пренаходзеню роботи.

Проєкт перше представела о. д. директора Школи Наталия Будински, а потим и професорки фахових предметох котри були зоз школярами на пракси у Греческей, а то Єлена Миркович и Бояна Милянич, алє и други їх колеґинї котри участвовали у пририхтованю и реализованю того зложеного проєкту.

Презентация проєкту и обовязка Школи, та будзе витворена и у других зродних школох, и професором и школяром, як и домашнїм школяром, а з цильом же би ше уключели до даяких будуцих проєктох.

По словох директорки Будинсковей, у Школи ше интензивно роби на ище даскельо проєктох зоз хторима ше тиж будзе конкуровац до европскей програми Еразмус +.

