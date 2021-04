На Квитну нєдзелю у Беоґрадзе

БЕОҐРАД – И у главним городзе Сербиї нашо вирни ше позберали же би преславели тото радосне християнске швето Квитней Нєдзелї.

Окрем старших присутни були и дасекльо дзеци котри як и теди привитали Исуса зоз багнїтками у рукок. Дзепоєдни парохиянє ше тиж и висповедали а парох Варґа им пренєсол братски поздрав од митровчанох котри им послали и багнїтКи як свой дарунок за тото красне швето.

Як парох наглашел, вирни у Єрусалиме радосно поздравяли Исуса як свойого цара алє тот цар нє вошол до Єрусалиму на коню зоз свою ґарду алє понїзно на маґарчику цо уж напредок нависцел же Його церство будезе у служеню и даровасню свойого живота за людски род.

Апостол читал богослов Ярослав Варга а шпивала цала церква.

Шлїдуюци раз вирни ше зиду на пасхалну Службу на соботу 1. мая на 16 годзин кед преславя найвекше швето Паску Христову.

