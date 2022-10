Хорски фестивал „Карпати” на нєдзелю у Вербаше

ВЕРБАС – Културно просвитне дружтво „Карпати” зоз Вербасу на нєдзелю, 2. октобра, орґанизує традицийну манифестацию, Фестивал хорского шпиваня котра того року будзе отримана по єданасти раз.

На Хорским фестивалу наступя домашнї Хор КПД „Карпати” з Вербасу, Хор Руски културни центер з Нового Саду, Хор „Дюра Киш” зоз Шиду, а госци буду и Младежска мишана шпивацка ґрупа КУД „Жатва” зоз Коцура, Хор Културного центру Вербас „Бачки шпиваче” („Бачки певачи”) и Eтно ґрупа „Церень” („Трн”) зоз Вербасу, и Женска шпивацка ґрупа Дома култури Руски Керестур.

Манифестацию потримали Национални совит рускей националней меншини, Покраїнски секретарият за културу, явне информованє и одношеня з вирскима заєднїцами и Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални меншини-национални заєднїци.

Фестивал хорского шпиваня почнє на 18 годзин у просторийох Дружтва у Вербаше.

(Опатрене 15 раз, нєшка 15)