И у керестурскей Школи означени Европски дзень язикох

РУСКИ КЕРЕСТУР – З нагоди Европского дня язикох, 26. септембра, вчера отримана пригодна програма у Основней и штреднєй школи зоз домом школярох „Петро Кузмяк”, у сотруднїцтве з Дружтвом за руски язик, литературу и културу, хторе означує 50 роки Терминолоґийного словнїка Миколи М. Кочиша. Акцент бул на двоязичней кнїжки „Руска ґимназия” авторки Ирини Папуґа.

На програми котру привитала заменїк директора Школи Ясмина Надь, присутни були державни секретар у Министерстве за людски и меншински права Олена Папуґа, у мено Дружтва авторка Ирина Папуґа, предсидателька Секциї Дружтва у Керестуре Мария Надь, спред Активу наставнїкох руского язика Люпка Малацко и Каролина Джуджар. Програму провадзели школяре од першей по штварту класу Ґимназиї на руским язику и школяре VIII б класи.

Пригодни текст о Европским дню язикох котри установел Совит Европи 2001. року як и поезию на руским и сербским язику пречитали ґимназиялки, а о двоязичней кнїжки „Руска ґимназия” хтору видало Дружтво за руски язик, литературу и културу зоз потримовку Министерства за людски и меншински права и дружтвени диялоґ Републики Сербиї , бешедовали авторка Ирина Папуґа, а спред финансиєра секретар у Министерстве Олена Папуґа.

Од Дружтва за руски язик Олени Папуґа и другим у Министерстве уручени Подзекованя, як и длугорочней наставнїци руского язика як виборного предмету у школох у Сриме Златки Сивч Здравич котра нєдавно пензионована.

На концу шицким присутним школяром Дружтво подаровало по прикладнїк представеней кнїжки о рускей ґимназиї, а Олена Папуґа их здогадла прецо ше и як на наиходзацим Попису важне вияшнїц о питаньох нашей националней припадносци, язика и вири.

