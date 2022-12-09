КултураРутенпресТексти

И у Вербаше ознацени „Днї Миколи М. Кочиша”

автор Ол. Русковски
автор Ол. Русковски 23 Опатрене

ВЕРБАС – Ґимназию „Жарко Зренянин” у Вербаше, у рамикох програми означованя 32. Дньох Миколи М. Кочиша вчера, 8. децембра нащивела секретар Дружтва за руски язик, литературу и културу Ирина Папуґа, а привитали ю директорка Ґимназиї Тат`яна Кажич и секретар школи Деян Дякович.

Вербаскей Ґимназиї, котра була матична руским оддзелєньом у Руским Керестуре у периоду од 1970. по 1977. рок, подаровани прикладнїки кнїжки „Руска ґимназия” и новши виданя Дружтва Зборнїк роботох „Studia Ruthenica”. З тей нагоди Кажичова подзековала на дарункох, а Дружтву за Руски язик, литературу и културу подаровала моноґрафию Ґимназиї „Жарко Зренянин”.

По словох Папуґовей, у рамикох програми Дньох Миколи М. Кочиша, кнїжка „Руска ґимназия” до Ґимназиї у Вербаше принєшени як здогадованє, насампредз, на єй директора Радосава Иковича. Вон, як визначела, у тедишнї час зоз вельку дзеку прилапел буц руководитель тих видвоєних оддзелєньох, а ходзел и до Керестура преподавац, як и плеяда других просвитних роботнїкох хтори ходзели тримац годзини же би ше настава отримала.

Министерство за людски и меншински права и дружтвени диялоґ помогло же би друге обновене виданє кнїжки „Руска ґимназия” було друковане у вельким тиражу понеже, як додала Папуґова, перше єй виданє вишло пред двацец роками у малим тиражу и з часом нєстало. 

Кнїжка ма назву „Русинска гимназија”, перши сто боки написани по сербски, а далєй шицко писане по руски, зоз прилогами и фотоґрафиями, гварела представителька Дружтва за руски язик, литературу и културу и автор кнїжки Ирина Папуґа.

Потримовку програми у рамикох означованя 32. Дньох Миколи М. Кочиша дал Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални меншини-национални заєднїци и Национални совит рускей националней меншини.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ

Медзинародни дзень людских правох

Ище три представи през викенд

Пандемия на бини

Керестурци кнїжки до пакецикох можу купиц при Ксениї...

„Днї Миколи М. Кочиша” у Руским Керестуре