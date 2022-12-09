И у Вербаше ознацени „Днї Миколи М. Кочиша”

ВЕРБАС – Ґимназию „Жарко Зренянин” у Вербаше, у рамикох програми означованя 32. Дньох Миколи М. Кочиша вчера, 8. децембра нащивела секретар Дружтва за руски язик, литературу и културу Ирина Папуґа, а привитали ю директорка Ґимназиї Тат`яна Кажич и секретар школи Деян Дякович.

Вербаскей Ґимназиї, котра була матична руским оддзелєньом у Руским Керестуре у периоду од 1970. по 1977. рок, подаровани прикладнїки кнїжки „Руска ґимназия” и новши виданя Дружтва Зборнїк роботох „Studia Ruthenica”. З тей нагоди Кажичова подзековала на дарункох, а Дружтву за Руски язик, литературу и културу подаровала моноґрафию Ґимназиї „Жарко Зренянин”.

По словох Папуґовей, у рамикох програми Дньох Миколи М. Кочиша, кнїжка „Руска ґимназия” до Ґимназиї у Вербаше принєшени як здогадованє, насампредз, на єй директора Радосава Иковича. Вон, як визначела, у тедишнї час зоз вельку дзеку прилапел буц руководитель тих видвоєних оддзелєньох, а ходзел и до Керестура преподавац, як и плеяда других просвитних роботнїкох хтори ходзели тримац годзини же би ше настава отримала.

Министерство за людски и меншински права и дружтвени диялоґ помогло же би друге обновене виданє кнїжки „Руска ґимназия” було друковане у вельким тиражу понеже, як додала Папуґова, перше єй виданє вишло пред двацец роками у малим тиражу и з часом нєстало.

Кнїжка ма назву „Русинска гимназија”, перши сто боки написани по сербски, а далєй шицко писане по руски, зоз прилогами и фотоґрафиями, гварела представителька Дружтва за руски язик, литературу и културу и автор кнїжки Ирина Папуґа.

Потримовку програми у рамикох означованя 32. Дньох Миколи М. Кочиша дал Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални меншини-национални заєднїци и Национални совит рускей националней меншини.