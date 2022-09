Конкурс за реґресованє трошкох путованя штредньошколцом

КУЛА – Оддзелєнє за дружтвени дїялносци Општинскей управи Кула розписало Конкурс за витворйованє права на реґресоваанє трошкох превоженя школярох штреднїх школох. Право на часточно реґресовани драгово трошки маю штредньошколци хтори жию у местох општини Кула, а путую до школох звонка териториї своєй општини Кула кажди дзень, лєбо лєм за викенди и хасную средства медзимесного транспорту з териториї кулскей општини до местох у других општинох АП Войводини лєбо городу Беоґраду.

Право на часточне реґресованє трошкох превозу годно витвориц у периодзе од 1. септембра по 23. децембер 2022. року, а будзе предлужене кед же Покраїнски секретарият за образованє за тото одобри средства.

Право на плацене змесценє у школярских домох у цалосци маю школяре з фамелийох цо маю социялну пенєжну помоц, з фамелийох самохраних родичох дзе єден родитель покойни, з ромских фамелийох, як и треце и кажде шлїдуюце дзецко по шоре родзеня.

Вимоги на конкурс з потребну документацию придава ше до Општинскей управи на шалтеру ч. 5 Услужного центру, улїца Ленїнова 11.

Кед же ше вимога прида по 5. септембер право на реґресованє ше витвори уж у тим мешацу, а познєйше придати вимоги од наступного мешаца.

Подробносци о Конкурсу мож найсц на сайту Општини Кула.

