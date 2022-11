Монс. Ладислав Немет нови беоґрадски архиепископ

БЕОҐРАД ‒ У Архиепископским ординарияту у Беоґрадзе, точно на поладнє 5. новембра, Апостолска нунциятура у републики Сербиї сообщела же Святи отец Франциско меновал за беоґрадского архиепископа и митрополита Беоґрадскей архиепископиї потерашнього зренянинскoго владику монс. др Ладислава Немета СВД.

На сайту Католїцкей Церкви у Сербиї сообщене же монс. Немет шести по шоре надпастир Беоґрадского надвладичества у 98 рокох його иснованя, а з одлуку папи Франциска монс. Станислав Хочевар постал апостолски администаатор Беоґрадскей архиепископиї до пребераня служби новоменованого надвладики. Монс. Немет тиж постал апостолски управитель Зренянинского владичества.

После закончених 75 рокох живота, монс. Станислав Хочевар папови Францискови придал 2020. року свойовольне одступанє од активней служби владики, алє му папа службу беоґрадского надвладики и митрополита предлужел за ище два роки, до 5. новембра 2022. року.

