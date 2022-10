На стреду у РКЦ „Емованє и Макованє”

НОВИ САД – На стреду, 12. октобра, будзе отримане „Емованє и Макованє” у Руским културним центру у Новим Садзе.

Промоция кнїжки Емилиї Чизмар „Мили МАК-у: Best off”, хтора вишла влєце як 22. кнїжка у едициї МАКoff и патренє документарного филма з нагоди пол вика того младежского часопису „МАК-ово 50 роки” почнє на 20 годзин.

„Емованє и Макованє” орґанизує Мултимедиялни часопис за младих МАК, у сотруднїцтве зоз Руским културним центром.

Поволани шицки подружиц ше и засмачиц зоз капущанїками.

