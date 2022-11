Нєшка промоция кнїжкох з едициї МАКoff

РУСКИ КЕРЕСТУР – У рамикох „Костельниковей єшенї” и „Дньовки” нєшка, 25. новембра, будзе отримана промоция кнїжки Емилиї Чизмар „МИЛИ МАК-у: Best off” и Зборнїка поезиї и фотоґрафийох „Ґенерация 3@”, хтори того року вишли у едициї МАКoff.

Попри литератури, на промоциї будзе и вистава фотоґрафийох Андреи Новак, а програма будзе попреплєтана зоз музичнима нумерами Кристини Афич.

Промоция и друженє, хторе орґанизує часопис МАК и здруженє „Пакт Рутенорум”, почнє на 19 годзин у Доме култури Руски Керестур, у дакедишнїм „Клубу 10”, а поволани шицки заинтересовани.

Наютре, 26. новембра, будзе отримана Мултимедиялна манифестация „Дньовка”.

(Опатрене 8 раз, нєшка 8)