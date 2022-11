Општина Вербас дaровала нову опрему Полицийскей станїци

ВЕРБАС – Општина Вербас даровала Полицийскей станїци Вербас нови апарат за тестиранє вожачох на хаснованє наркотикох. То перши раз же Полицийска станїца до своєй опреми уключує и тоту файту контролного апарату, за чию набавку локална самоуправа зоз општинского буджету видвоєла 600.000 динари, пренєсол општински сайт.

Майорови Полициї и начальнїкови Полицийскей станїци Вербас Деянови Дробнякови апарат уручела заменїца предсидателя општини Вербас и предсидателька Совиту за безпечносц транспорту Тияна Алексич.

По словох майора Дробняка, циль Полицийскей станїци и же би з превенцию дїловала на зявенє тих и других проблемох и потупеньох, же би през трибини и преподаваня гражданох на час спозорела на можлїви пошлїдки, як и же би наймладши ґенерациї цо скорей усвоєли правилни вредносци и предписани норми.

Председнїца Совиту за безпечносц транспорту Тияна Алексич наявела и нови акциї того Цела по конєц рока, окреме дзелєнє автошедзискох за наймладших путнїкох у превозкох и преподаваня на тему правилного хаснованя тей опреми.

