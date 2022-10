Остань и будз тото цо ши

Тогорочни попис жительства и маєтку ма вецейнїсте значенє за шицких гражданох Републики Сербиї, бо резултує зоз релевантнима податками о вкупним числу жительох и його националним составе, цо насампредз оможлївює правилне димензионованє державних установох, институцийох и службох, а то вшелїяк доприноши оптимизациї числа занятих у спомнутих случайох и, вироятно, зменшаню числа окончовательох у державним административним апарату. Окрем того, попис обисцох и маєтку оможлїви творенє комплетнєйшого реґистру улїчкох и населєньох, а то єден зоз предусловийох за електронски попис жительства котри подшвидшує и поєдноставює будуци процеси аквизициї податкох тей файти.

Тиж так, окрем тих общих бенефитох, попис ма окремне вецейнїсте значенє за шицки национални меншини, бо спрам достатих податкох директно завиши численосц националних совитох, котри ше у найвекшей можлївей мири стараю о интересох своєй меншини, а котри тиж так творя предусловиє за уводзенє меншинского язика до службеного хаснованя у одредзених локалних самоуправох, алє и других правох котри им по тей основи припадаю, як цо то образованє и информованє на мацеринским язику.

Национални совит рускей националней меншини уж роками запровадзує континуалну кампаню по тим питаню, бо ше през медийни институциї поволує младих, полнолїтних членох нашей заєднїци, же би ше уписовали до окремного виберанкового списку и же би ше на тот способ окончело уплїв на їх свидомосц и одшмелєло їх вибор по питаню националней припадносци, цо вшелїяк допринєше змоцньованю їх руского идентитету котри ше опера ище и на виру, и на мацерински язик. Пошвидко тоти особи буду брац учасц у членству и активней роботи у локалних здруженьох у местох у котрих жию.

З оглядом на тото же зме шицки уж упознати зоз пописом котри ше мал окончиц ище прешлого року, можеме повесц же наша кампаня розпочата уж початком того року през нашо медиї (друковани, радио и ТВ емисиї), у котрих окреме визначене тото обще значенє и интерес за наших гражданох. Тиж так, окончена и безпоштредна комуникация зоз членами нашей заєднїци на трибинох котри ше отримали у скоро шицких местох дзе жию Руснаци, а маме и окремну кампаню котру єднообразно за шицких жительох и национални меншини, орґанизовало и витворело Министерство за людски и меншински права и дружтвени диялоґ, дзе анґажовани шицки нашо медийни институциї.

Национални совит Руснацох тиж так вжал активну учасц у орґанизациї и витворйованю попису на тот способ же делеґовал одвичательни особи до пописних комисийох у локалних самоуправох у Кули, Вербаше и Жаблю. То ше случело по першираз у историї пописох жительства на тих просторох, же зме ше виборели прейґ Координациї националних совитох, же бизме як припаднїки националних меншинох мали можлївосц делеґовац одредзене число членох у пописних комисийох. Познєйше у тим процесу ше у першим шоре анґажовали инструкторе, а потим и пописоваче котри ше благочасово приявели на явни конкурси и окончели одвитуюци обуки. По доступних податкох, маме значне число Руснацох котри ше прилапели тих роботох у скоро шицких наших местох, дзекуюци инициятиви з боку Националного совиту Руснацох, активней роботи членох пописних комисийох и инструкторох, як и одвитуюцей медийней кампанї котра благочасово и точно информовала нашу явносц о наиходзацих подїйох.

Окреме ше Национални совит Руснацох остарал направиц и дац доприношенє зоз своїм анґажованьом коло попису жительства през благочасове дефинованє средствох у буджету за тоту кампаню и през активносци Одбору за информованє и Одбору за службене хаснованє язика и писма, як и роботу Роботного цела за младеж котра дала окремну потримовку на дружтвених мрежох.

Основне порученє котре ше хаснує у урядовим попису жительства то „Шицки ми, вєдно, представяме Сербию”, а ґу тому ми ище додали „Остань и будз тото цо ши”, як и „Руснаци зме”, бо за нами стої вецейвиковна традиция и еґзистенция на тих просторох, цо нам служи на пиху и визначує нашу витирвалосц и сцелосц, а вшелїяк дава перспективу и за дальши розвой. Без огляду на велї препреченя, нєвигодни обставини и проблеми, котри ше, очиглядно, рефлектую и на нашу демоґрафску слику, нашлїдство котре нам охабели нашо предки ма нєшка колосалну вредносц. И праве тото представя єдну з найважнєйших обовязкох и круциялних задаткох за нови ґенерациї котри уж ту, присутни, а котри дзечнє беру на себе тоту одвичательносц континуитету у охрани руского идентитета.

