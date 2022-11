Отримани „Днї українскей култури”

ИНДЇЯ – Традицийна манифестация „Днї українскей култури”, котру каждого року орґанизує КУД „Калина зоз Индїї отримана и того року 12. и 13. новембра.

Першого дня наступели КУД „Калина” зоз Индїї, КУД „Коломийка” з Сримскей Митровици, КУД „Соко” зоз Индїї и солистка Ана Римар-Симунович з Нового Саду. На манифестациї були присутни предсидатель Националного совиту Українцох Микола Ляхович, треци секретар амбасади України у Београду Дарина Гариб и делеґация Союзу Руснацох Українцох Сербиї.

Другого дня на манифестациї наступели КУД „Калина” и КУД „Соко” зоз Индїї. Од почесних госцох були присутни амбасадор України у Беоґраду Володимир Толкач и делеґация Союзу Руснацох Українцох Сербиї.

Манифестация отримана у приватней сали предсидателя КУД „Калина” Петра Закамарока, а з оглядом же сала Дома култури у Индїї, дзе ше терадицийно орґанизує тота манифестация, була завжата.

