Починаю Штвартково друженя за старши особи

РУСКИ КЕРЕСТУР – Того штвартку, 15. септембра, у просторийох Каритасу, од 14 по 16 годзин починаю Друженя за старши особи.

Кажде хто жада може присц до просторийох Каритасу, а кому потребни превоз, най ше яви Марчи Виславсковей на число телефона 062/88-97-125.

Керестурски Каритас ше уж роками намага голєм раз тижньово за старших орґанизовац їм прилагодзени збуваня, же би им прикрашел тот, за нїх часто чувствительни период живота. Штвартково друженя за старши особи наисце нащивени и указую бриґу о старших членох нашого дружтва.

Гоч ше друженя за старших отримує поряднє през рок, през лєто ше их пре горучаву и други обовязки волонтерох нє отримовало и мож повесц же их старши з нєсцерпеньом чекаю.

Кед же ище дахто жада помогнуц волонтером и привесц на авту старших на стретнуца, треба же би ше явел до Каритасу.

(Опатрене 27 раз, нєшка 1)