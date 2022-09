Подзелєни потераз назберани школски прибор

РУСКИ КЕРЕСТУР – Тих дньох закончена акция збераня школского прибору и ташкох котра ше уж традицийно орґанизує пред самим початком школского рока у авґусту, алє ше предлужує през цали рок.

Акция орґанизована за дзеци и фамелиї материялно загрожених фамелийох.

Бон достали 10 фамелиї у вредносци од 1.500 динари котри мож вихасновац у кнїжкарнї „Линеа”, за школски прибор и ташки.

Зоз тим акция нє закончена, бо потреби за школским прибором єст през цали рок, та тоти цо жадаю, поволани даровац за тоти намиреня при волонтерох Каритасу, або на парохиї през цали рок.

