Преглашени побиднїки вистави „Мойо дожица у баби и дїда”

РУСКИ КЕРЕСТУР – На вистави подобових и литературних роботох на тему „Мойо дожице у баби и дїда” у Каритасу внєдзелю 6. новембра у велькей виронаучней сали после Служби Божей на пол дванастей преглашени побиднїки конкурса.

Два треци места у катеґориї подобових роботох освоєли Иван Надь и Михаела Брекайло, другу награду достали три роботи котри зробели Адела Мецек, Лара Рац и Никола Петкович. Першу награду достали роботи Андрея Виславски и и Милени Рамач. Наймладша учашнїца на конкурсу, Сара Малацко, тиж достала награду у предшколским возросту.

На литературни конкурс сцигли штири роботи, од котрих треце место освоєли Неманя Винаї и Михаела Брекайло, друге место освоєла Матея Бучко, а перше место зоз интересанту писньочку освоєла Заря Ковач.

На конкурс сцигли 65 подобово роботи и штири литературни роботи. Конкурс орґанизовани у сотруднїтве зоз ОШ „Петро Кузмяк”, и ту ше найвецей анґажовали учительки, на чим им координаторка керестурского Каритасу Соня Алексич окреме подзековна.

Шицки присутни на штвартковим друженю старших особох були источашне и жири и по словох Алексичовей мали озбильну и одвичательну роботу.

