Спортски дзень у оводи у Дюрдьове

ДЮРДЬОВ – Того тижня у цалей нашей держави ше означує Дзецински тидзень. Тогорочни мото ,,Цо дзецку треба же би росло по нєбо!?”, та ше так и орґанизую и запровадзую активносци у школох и оводох.

У Предшколскей установи ,,Дзецинство” обєкт ,,Дюрдєвак” Дюрдьов вчера 05. октобра, бул отримани спортски дзень. Дзеци були подзелєни до штирох ґрупох и змагали ше у рижних бавискох: лабдали ше, цильовали до мети, преходзели полиґон и доруцовали ше зоз лабдочками.

Дзецински ошмих бул шицким на твари, а їх шмих ше чуло у цалей Рускей улїчки.

