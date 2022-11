РУСКИ КЕРЕСТУР – Вистава подобових роботох на тему „Мойо дожице у баби и дїда” будзе у Каритасу на нєдзелю 6. новембра у велькей виронаучней сали од 10-13 годзин.

Преглашованє найлєпших подобових и литературних роботох будзе после дзецинскей Служби Божей.

Конкурс подобових и литературних роботох орґанизовани з нагоди означованя октобра, мешаца потримовки старшим особом.

