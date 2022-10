У Каритасу вистава фиґуркох

РУСКИ КЕРЕСТУР – На пиятковим стретнуцу дзецох у Каритасу и внєдзелю медзи Служби Божо у велькей Виронаучней сали Каритасу отримана вистава порцолових фиґуркох Дїви Мариї и Исуса Христа, котри принєсла указац Любица Будински.

Любица свойо фиґури збера уж пейдзешат роки и мала их вецей як сто, гоч велї уж подаровала, та єй остало седемдзешат. Зберала их на рижних паломнїцтвох на котрих була.

Дзецом котри ходза на пиятково стретнуца Будинскова пояшнєла шицко цо их интересовало, а вони, заинтересовани, випитовали ше єй и парохови о. Владиславови Варґовому шицко цо их интересовало.

Внєдзелю вирни котри приходзели на Службу Божу могли присц до сали и опатриц тоту малу виставу свидоцтва вири Любици Будинсковей.

