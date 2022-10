У новим „Руским слове”

НОВИ САД – Штерацете число новинох „Руске слово” у рубрики Тижньовнїк пише о Трибинох о попису и наиходзацих виберанкох за национални совити, а на Наших местох дати звит о проєкту Здруженя женох „Байка” у штреднїх школох општини Kула, а циль проєкту защита и промоция єднаких можлївосцох при младих возросту од 16 по 19 роки.

Економия пише о Саяму лову и риболову и Саяму еколоґиї у Новим Садзе, а на бокох Култури и просвити мож пречитац о Науковей конференциї з нагоди 40-рочнїци Оддзелєня русинистики.

На Мозаїку мож пречитац о новей шпиванки Алексея Сивча, а Людзе, роки, живот у тим чишлє пишу о Стретнуцу зоз Сашом Кетелеш з Умаґу.

Духовни живот зазначел як преславени Кирбай у Петровцох и допис зоз нашей Епархиї з нагоди пописованя жительства.

На Спорту мож пречитац звити зоз одбавених фодвалских стретнуцох.

И у тим чишлє єст рубрика Горуци тепши, а як додаток вишла Дикица.

