У новим „Руским слове”

НОВИ САД – Штерацете число новинох „Руске слово” у рубрики Тижньовнїк пише о Трибинох о попису и наиходзацих виберанкох за национални совити, а на Наших местох дати звит о проєкту Здруженя женох „Байка” у штреднїх школох општини Kула, а циль проєкту защита и промоция єднаких можлївосцох при младих возросту од 16 по 19 роки.
Економия пише о Саяму лову и риболову и Саяму еколоґиї у Новим Садзе, а на бокох Култури и просвити мож пречитац о Науковей конференциї з нагоди 40-рочнїци Оддзелєня русинистики.
На Мозаїку мож пречитац о новей шпиванки Алексея Сивча, а Людзе, роки, живот у тим чишлє пишу о Стретнуцу зоз Сашом Кетелеш з Умаґу.
Духовни живот зазначел як преславени Кирбай у Петровцох и допис зоз нашей Епархиї з нагоди пописованя жительства.
На Спорту мож пречитац звити зоз одбавених фодвалских стретнуцох.
И у тим чишлє єст рубрика Горуци тепши, а як додаток вишла Дикица.