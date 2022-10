У новим „Руским слове”

НОВИ САД – Штерацец друге число новинох „Руске слово” у рубрики Тижньовнїк пише о кампанї „Шицки ми, вєдно, твориме Сербию”. На Наших местох мож пречитац о награди за найкрасши фартух хтору достали членїци Активу женох зоз Коцура.

Економия пише же до Олеярових у Коцуре сцигол нови трактор, а на бокох Култури и просвити мож пречитац же у керестурскей школи представена Еразмус+ програма.

Духовни живот пише o преславеним Кирбаю у Вербаше, а на бокох Людзе, роки, живот у тим чишлє осме предлуженє фельтону Седемдзешат роки часопису „Шветлосц”.

На Спорту мож пречитац о Бянки Буша членїци шампионскей одбойкашскей екипи на Шветовим першенству у Голандиї.

И у тим чишлє єст рубрика Горуци тепши, а вишол и додаток Дом и фамелия.

(Опатрене 48 раз, нєшка 48)