У Новим Вербаше преславени Кирбай

ВЕРБАС – У грекокатолїцкей парохиї у Новим Вербаше внєдзелю, 31. юлия, преславене храмове швето – Кирбай, швето Владимира Велького.

По юлиянским календаре швето Св. Владимира ше означує 28. юлия, а грекокатолїцка церква у Новим Вербаше и ноши мено того святителя.

Кирбайска Велька Служба Божа почала на 10 годзин, а присуствовали єй числени нововербаски парохиянє.

На дзень кед грекокатолїцка церква у Новим Вербаше означує храмове швето, благословена и нова икона Владимира Велького, на чию чесц церква и пошвецена. Икону благословел о. Иґор Вовк, котри донєдавна бул на чолє тей парохиї, а тераз є парох у Сримскей Митровици и Беоґрадзе.

Парохиянє го з радосцу дочекали, а о. Вовк и далєй уключени до їх вирского живота и намага ше найсц людзох добрей дзеки же би помогли обнову иконостасу котра почала ище предпрешлого року. По законченє иконостасу нєобходне же би були зробени и поставени ище пейц икони.

Нововербаски парохиянє подзековали о. Иґорови Вовкови на шицким його закладаню, а вєдно поволали людзох котри жадаю помогнуц же би ше обявели на парохию.

