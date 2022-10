У Школи бул Дзень здравей поживи и єшеньски крос

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Основней и штреднєй школи зоз домом школярох Петро Кузмяк вчера означени Медзинародни дзень здравей поживи, а тиж бул и єшеньски крос.

Медзинародни дзень здравей поживи пада 16. октобра, а у школи є означени пияток а на пондзелок будзе и зоз школярами нїзших класох. З тей нагоди виставу и коштованє здравей поживи зоз школярами другей класи рускей ґимназиї и осмей класи котри принєсли поживу, орґанизовали наставнїца биолоґиї Терезия Катона и вироучителька Златица Малацко.

У школским голу потим шицки могли коштовац пририхтани намирнїци, послужене и чаю, а циль тей акциї же би ше голєм на тот дзень здогадло на здрави способи костираня.

У лєшику вчера отримани и єшеньски крос за шицких школярох основней и штреднєй школи хтори орґанизовали наставнїки физичного воспитаня Саня Еделински, Славко Пап, и Любомир Орос.

