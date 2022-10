У Вербаше означени Медзинародни дзень старших особох

ВЕРБАС – З нагоди Медзинародного дня старших особох, 1. октобра, представнїки локалней самоуправи нащивели вчера под`защитних Ґеронтолоґийного центру у Вербаше.

Зоз старшима особами, хаснователями услугох тей установи, бешедовала членїца Општинскей ради задлуженей за социялни питаня, посцекани и розселєни особи Ясна Бєлица, котра вихасновала нагоду и руководительству Ґеронтолоґийного центру уручела друковач, дарунок од Општини Вербас.

По словох Бєлицовей, окрем Медзинародного дня старших особох, исти дзень ше означує и Шветови дзень музики, а Општина Вербас окремну повагу найстаршим и наймладшим особом дава 365 днї у року. Локална самоуправа, додала, у рамикох своїх компетентносцох реконструує доми пензионерох и финансує програми потримовки з котрима ше унапредзує условия за їх живот.

На дарункох, спред шицких хасновательох и занятих, подзековала директорка Ґеронтолоґийного центру Вербас Радмила Мусич, и визначела же уручена опрема будзе похаснована у рамикох просторийох за роботну терапию и архиву, котри ше тераз реновира. Општина Вербас финансує службу дньових услугох у заєднїци и то ище єдно потвердзенє доброго сотруднїцтва котре маю, гварела.

Послуженє и програма котра пририхтана з нагоди означованя Медзинародного дня старших особох барз значна хасновательом, додала Мусичова, окреме после длугого периоду у котрим нащиви були строго забранєни пре очуванє здравя под`защитних.

