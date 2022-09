Успишне и нащивене „Вербаске обегованє”

ВЕРБАС – Вербас и Вербаски атлетски клуб внєдзелю, 4. септембра, були домашнї атлетскей манифестациї под назву „Вербаске обегованє”, котра ше други раз отримує у тим городу.

У улїчних обегованьох за рекреативцох и професийних атлетичарох на пейц и дзешец километри, як и у обегованьох длугих єден километер за припаднїкох Войска Сербиї и Полициї Сербиї, а тиж и у числених обегованьох за школярох шицких возростох и членох здруженьох гражданох, участвовали вецей стотки залюбених до атлетики. Шицко тото вкупно допринєсло значносци „Вербаского обегованя” и саму манифестацию учишлєло на лїстину наймасовнєйших спортских подїйох у городзе и околїску.

По словох члена Општинскей ради задлуженей за спорт и младеж Срдяна Станича, Вербас ше намагал же би тото обегованє з рока на рок було вше лєпше и орґанизованше, и же би було цо вецей учашнїкох.

Предсидателька Вербаского атлетского клубу и орґанизаторка обегованьох Саманта Тот оценєла же слово о швету атлетики у Вербаше, у котрим участвовали шицки ґенерациї, цо самим обегованьом дава окремну красоту и вредносц.

У обегованьох на дзешец километри за хлопох перше место завжал Милош Дюрдєвич, друге место Милош Крстич, а треци бул James Innes (GBR). У обегованьох на пейц километри за хлопох найшвидши бул Александар Стаїч, други бул Боян Малєвич, а треци Ненад Праштало. У обегованьох за войско и полицию за хлопох перше место завжал Душан Зорич, други бул Марко Ячимович, а треци Миленко Лекич.

У обегованьох на дзешец километри за жени перше место завжала Даниєла Цветкович, друге место Александра Янкович, а треце Каролина Кардош. У обегованьох на пейц километри за жени найшвидша була Єлена Дуброя, друга була Даниєла Бавич, а треца Уна Михайлов. У обегованьох за войско и полицию за жени, перше место завжала Єлена Дуброя, а друга була Миряна Бурсач.

Окрем пригодних дарункох, найшвидши у шицких катеґорийох достали и пенєжни награди. Так, у обегованьох на дзешец километри, и за хлопох и за жени, перше место ношело осем тисячи динари, друге шейсц тисячи динари, а треце место три тисячи динари. Пенєжни награди у обегованьох на пейц километри, и за хлопох и за жени, за перше место виношели шейсц тисячи динари, за друге место штири тисячи динари, а за треце два тисячи динари.

Циль орґанизациї II Вербаского обегованя повязованє, друженє и змаганє обеговачох, професионалцох и рекреативцох, шицких старосних катеґорийох, од наймладших по найстарших, як и промоция здравого способу живота, беганя, атлетики, заключели орґанизаторе.

