Вербас ознова часц проєкту „Лєс вола на диялоґ”

ВЕРБАС – Мрежа „Полєшме Войводину” и того року предлужує з проєктом котри обраца увагу явносци на важносц очуваня и садзеня нових лєсох на подручю Войводини под назву „Лєс вола на диялоґ 2”, а Вербас ознова будзе часц тей акциї.

Проєкт „Лєс вола на диялоґ” реализує Рух горякох Нового Саду, Еколоґийни центер Вербасу, Рурални центер Сова и Дзецинска еколоґийна академия. Циль самого проєкту же би ше звекшала свидомосц гражданох о значносци лєсох и очуваню екосистеми през интерактивни роботнї за дзеци у образовних установох у Вербаше, Новим Садзе и Сримскей Митровици.

Окремни фокус того року будзе унапрямени на роботу з дзецми и просвитнима роботнїками же би ше визначело важносц и вредновало значносц лєсох. Окрем того, фокус будзе и на креированю кампанї о способох полєшованя и значносци лєсох, як и же би ше предлужел диялоґ медзи гражданами и приношителями одлукох за дзвиганє лєсових защитних пасох у Войводини, пренєсол општински сайт.

(Опатрене 14 раз, нєшка 14)