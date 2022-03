Александар Вучич нащивел Коцур

КОЦУР – Предсидатель Сербиї и предсидатель Сербскей напредней странки Александар Вучич у рамикох предвиберанковей кампанї вчера, 13. марца, нащивел Коцур, дзе го дочекали числени валалчанє, як и числени симпатизере спомнутей странки зоз других околних местох.

На самим початку, подзековал шицким присутним же пришли, а як гварел, вон нащивює места дзе є нєзадовольни зоз тим цо зробели, же би людзом гварел же зробя вецей.

По його словох, держава видвої 520.000 еври за комплетне реновиранє Основней школи „Братство єдинство”, а проєкт уж готови и пошвидко почню роботи. Понеже средства нє може видвоїц Месна заєднїца лєбо општина, додал, прето пенєж будзе видвоєни зоз републичного буджету.

Тиж, реновирани будзе и Дом култури и вибудована канализацийна мрежа. Средства у виносу од 40.000 еври за реновиранє Дома култури, як визначел, видвої Покраїнска влада, а планована и вибудов канализацийней мрежи од Коцура по Вербас, як и вибудов водоводней мрежи у Вербаше, котри вкупно буду коштац 10 милиони еври.

Вучич наведол же у Вербаше буду ушорени партерна площа и Дом култури, а ришене будзе и питанє каналу. Важне же би Вербас достал инвеститора котри будзе запошльовац гражданох, додал, а кажда нова инвестиция значи вецей пенєжи за проєкти у месней заєднїци лєбо општини. Тиж, бешедовал и о отвераню швидкей гайзибанскей драги од Беоґраду по Нови Сад, о вибудови гайзибанскей драги Нови Сад–Суботица, Суботица–Будимпешта, а як додал, по законченю швидкей гайзибанскей драги од Беоґраду по Будимпешту вкупну драгу годно прейсц за менєй як два годзини.

На концу, поручел шицким Сербом, Руснацом и Ромом у Коцуре же би чували злагоду, же су приклад за цалу Сербию. Як визначел, вон ше предлужи бориц за кажди валал и за каждого граждана Сербиї, без огляду котрей є вири и националносци, а обецал шицким же придзе отвориц коцурску Основну школу накадзи будзе закончене єй реновиранє.

(Опатрене 5 раз, нєшка 5)