Анастазиї Козар награда з Фондациї престолонашлїднїка

РУСКИ КЕРЕСТУР – Школярки ґенерациї Штреднєй школи Петро Кузмяк Анастазиї Козар уручена награда з Фондациї престолонашлїднїка Александра II Карадьордєвича за образованє.

Награду Козаровей уручела директорка Школи Наталия Будински у самей керестурскей Школи.

Тоту награду уж вецей роки Фондация додзелює школяром ґенерациї зоз шицких штреднїх школох у Сербиї, за тоту нагоду вше бул орґанизовани шветочни приєм на Билим двору у Беоґрадзе, а того року, як анї влонї, пре епидемийни причини, приєм нє орґанизовани, алє награди розпослати по школох.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)