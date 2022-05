КИКИНДА – На Окружним змаганю зоз сербского язика и язичней култури у Кикинди, Андрей Ерделї, школяр седмей класи ОШ „Стеван Сремац” у Сенти, пласовал ше на Републичне змаганє.

На Републичне змаганє пласовал ше и Андрей Монар, тиж школяр седмей класи, ОШ „Светозар Маркович Тоза” зоз Нового Саду.

Змаганє будзе отримане 16. мая у Тршичу.

