Зборнїк з науковей конференциї у Польскей

СЛУПСК – ВАРШАВА (ПОЛЬСКА) – Нєдавно у виданю Українского историйного дружтва у Польскей и Поморскей академиї у Слупску вишол зборнїк роботох з Другей медзинародней науковей конференциї „Українци и їх сушеди през вики: политика, економика, релиґия, култура и сучасни живот”, котра отримана 11-12. септембра прешлого року у Перемишлю.

Попри велького числа роботох з рижих обласцох гуманистичних наукох авторох зоз України, Словацкей, Сербиї и Польскей, з нашей жеми у зборнїку обявени роботи Миколи М. Цапа „Нєпознати интервю владики Дионизия Нярадия з нагоди його нащиви Филаделфиї (ЗАД) 1926. року”, проф. др Янка Рамача и доц. др Даниели Марчоковей „Новини Peštbudinske vedomosti (1861-1867) о Русинох Угорскей и Галичини и о словацко-русинских културних, политичних и националних одношеньох” и мср Ани Римар Симунович „Сакрализация простору у миту оцовщини Руснацох Михайла Ковача”.

Гоч пре епидемию вируса корона лєм менша часц учаснїкох була и физично присутна на конференциї, обявени зборнїк роботох ґаранция же и сообщеня наших фаховцох буду тирвацо зачувани и буду на розполаганю шицким заинтересованим науковцом.

